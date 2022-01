Lieto annuncio per Veronica Peparini | tutti felici tranne Andreas

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 20 gennaio 2022)ha dovuto anche lei, come tanti altri, fare i conti con il Covid – 19. Ora per lei la situazione sembra volgere al meglio, come da lei stessa annunciato, ma lo stesso non si può dire del suo compagnoMuller-Altranotiziadevono fare i conti con lui, con il Covid – 19. Circola nell’aria, invisibile come un fantasma. In ogni ambito si contano gli assenti, nelle scuole, negli ambienti di lavoro o negli spazi ricreativi. Il mondo dello spettacolo non può fare certo eccezione. Anche negli studi televisivi infatti vi sono spesso assenze illustri. Conduttori che ‘guidano’ le loro trasmissioni da casa perché positivi o soltanto perché venuti a contatto con un positivo. Una delle trasmissioni che ...