L’Atp non ammetterà più i non vaccinati negli spogliatoi: Djokovic si cambierà in macchina? (Di giovedì 20 gennaio 2022) La nuova vita a imbuto di Novak Djokovic. Non solo gli si restringe l’orizzonte dei tornei che potrà disputare da non vaccinato, ma ora potrebbe avere la vita complicata anche nei tornei a cui sarà ammesso. Perché L’Atp sembra intenzionata a regolamentare l’accesso agli spogliatoi del circuito sulla base delle regole che già adesso si usano in Italia, anche negli eventi minori: negli spogliatoi non si entra senza vaccino. Oltre agli Australian Open sono in corso una serie di Challenger in Italia, un mercato sempre più importante per il tennis. Qui i giocatori non vaccinati possono competere, a meno che che presentino un test negativo ogni 48 ore. Tuttavia, in caratteri rossi evidenziati, il documento delL’Atp dice che i giocatori non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) La nuova vita a imbuto di Novak. Non solo gli si restringe l’orizzonte dei tornei che potrà disputare da non vaccinato, ma ora potrebbe avere la vita complicata anche nei tornei a cui sarà ammesso. Perchésembra intenzionata a regolamentare l’accesso aglidel circuito sulla base delle regole che già adesso si usano in Italia, ancheeventi minori:non si entra senza vaccino. Oltre agli Australian Open sono in corso una serie di Challenger in Italia, un mercato sempre più importante per il tennis. Qui i giocatori nonpossono competere, a meno che che presentino un test negativo ogni 48 ore. Tuttavia, in caratteri rossi evidenziati, il documento deldice che i giocatori non ...

