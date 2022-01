In Puglia come al Galeazzi | super green pass per cure non urgenti Cittadini infuriati

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Bari, 20 gen —o tampone negativo nelle 48 ore precedenti per sottoporsi a visite ed esami medici non, altrimenti si resta fuori e senza. E’ quanto contenuto nella disposizione adottata da tutti gli ospedali e gli ambulatori pugliesi secondo la circolare regionale 131 del 6 gennaio 2022. Il pretesto,sempre, è quello di arginare il contagio da Omicron: variante che buca tranquillamente i vaccini rendendo, di fatto, inutile (e pericoloso, perché consente ai vaccinati che non sanno di essere infetti di diffondere il virus) il. Negli ospedali pugliesi nientesenzaTutto è iniziato da un esposto ...