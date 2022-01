Il Pd e Lega arretrano | M5s ai minimi dall' inizio della legislatura Cosa dicono i sondaggi

Leggi su agi

(Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Il quadro politico del 2022 si è aperto con uno scenario alquanto confuso, sotto almeno due aspetti fondamentali: il primo è quello relativo alla gestionepandemia, e alle decisioni del Governo in materia; il secondo invece riguarda l'evoluzione degli assetti istituzionali, cioè la grande incognita sul nome del prossimo PresidenteRepubblica – inevitabilmenteta anche ai destini dell'esecutivo. Non essendo stati (ancora) pubblicati abbastanzasulle intenzioni di voto, l'appuntamento con la prima Supermedia del 2022 è rinviato alla settimana prossima. Ma per quanto riguarda le tante altre questioni sul tavolo, disponiamo già di una discreta quantità di dati recenti che ci aiutano a fotografare l'orientamento dell'opinione pubblica in questo primo scorcio dell'anno nuovo. Partiamo ...