Grande Fratello Vip | ha deciso di lasciare il gioco all’improvviso | fan increduli

Entro la fine di gennaio alcuni vip lasceranno la casa del Grande Fratello. Gianmaria Antinolfi, così come ha rivelato a Manila Nazzaro, dovrebbe lasciare la casa di Cinecittà il 24 gennaio perché il 1° di febbraio si conclude il suo anno di aspettativa e dovrebbe tornare quindi al suo lavoro. Manuel Bortuzzo, invece, dovrebbe lasciare il GF entro la fine del mese per motivi di salute – il nuotatore è molto dimagrito – e per impegni legati al film sulla sua vita. Sembra che anche Katia Ricciarelli lascerà a breve il GF Vip. Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha affermato che la cantante lirica sta per andare via: "Anche la Ricciarelli dopo il suo compleanno il 18 gennaio dovrebbe lasciare il programma", ha scritto l'influencer in una storia su Instagram. Sui social in molti non vedono ...

