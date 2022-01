Giorgi-Barty in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Camila Giorgi dovrà vedersela con Ashleigh Barty al terzo turno degli Australian Open 2022. Slam casalingo per la numero 1 al mondo, fautrice dell’eliminazione dell’azzurra Lucia Bronzetti al secondo turno, quest’ultima domata con un ottimo 6-1, 6-1. Barty può vantare un repertorio di colpi vasto, insidioso per qualsivoglia avversaria, pungente al momento giusto e in svariate occasioni. Dal canto suo, la determinata Giorgi può contare sulle proprie qualità atletiche sopra la norma, considerando inoltre una velocità di palla a dir poco difficile da fronteggiare. Scontro eccezionale per spunti puramente tennistici che offre potenzialmente, con la maceratese che certamente tenterà il tutto per tutto per mettere in pratica l’impresa. Barty, però, ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Camiladovrà vedersela con Ashleighal terzo turno degli. Slam casalingo per la numero 1 al mondo, fautrice dell’eliminazione dell’azzurra Lucia Bronzetti al secondo turno, quest’ultima domata con un ottimo 6-1, 6-1.può vantare un repertorio di colpi vasto, insidioso per qualsivoglia avversaria, pungente al momento giusto e in svariate occasioni. Dal canto suo, la determinatapuò contare sulle proprie qualità atletiche sopra la norma, considerando inoltre una velocità di palla a dir poco difficile da fronteggiare. Scontro eccezionale per spunti puramente tennistici che offre potenzialmente, con la maceratese che certamente tenterà il tutto per tutto per mettere in pratica l’impresa., però, ...

