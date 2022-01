Flash mob di FdI: “Il governo ha imposto le norme più aggressive del mondo, con risultati catastrofici” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Il governo italiano ha piegato i diritti fondamentali, la Costituzione. Ha imposto le norme più aggressive del mondo e il risultato è che noi abbiamo il tasso di contagi più alto di quello di nazioni in cui nemmeno lontanamente sono state imposta le stesse restrizioni. E, peggio ancora, abbiamo il tasso di mortalità da Covid più alto d’Europa”. Giorgia Meloni non fa sconti, il governo sta sbagliando su tutta la linea: i risultati catastrofici sono fatti e non opinioni. La leader di FdI è intervenuta ad un Flash mob di FdI dopo il via libera della Camera a quello che ha definito “l’ennesimo decreto fatto di norme insensate”. Flash mob di FdI, Meloni: “In piazza per denunciare il fallimento del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Ilitaliano ha piegato i diritti fondamentali, la Costituzione. Halepiùdele il risultato è che noi abbiamo il tasso di contagi più alto di quello di nazioni in cui nemmeno lontanamente sono state imposta le stesse restrizioni. E, peggio ancora, abbiamo il tasso di mortalità da Covid più alto d’Europa”. Giorgia Meloni non fa sconti, ilsta sbagliando su tutta la linea: isono fatti e non opinioni. La leader di FdI è intervenuta ad unmob di FdI dopo il via libera della Camera a quello che ha definito “l’ennesimo decreto fatto diinsensate”.mob di FdI, Meloni: “In piazza per denunciare il fallimento del ...

