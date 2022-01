Dove osa la fontina valdostana

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 20 gennaio 2022) All’ingresso, sul pavimento, una data a mosaico, 1972. Dietro al bancone del suo negozio con magazzino di stagionatura a Petit Quart, in Valle d’Aosta, che trabocca di forme di, di tome e di altre delizie locali, Christian Duclos racconta: «È l’anno in cui è nata la nostra attività di famiglia, grazie a mio nonno. Da allora non ci siamo mai fermati e cerchiamo sempre di migliorare». Chez Duclos, azienda agricola casearia, è un punto di riferimento non solo regionale per la sua produzione a km0 di formaggi e latticini dop. Un sito e un account Instagram sono tra le poche concessioni ai tempi moderni, tutto il resto viene fatto come una volta, senza tuttavia perdere d’occhio l’innovazione nel processo produttivo. Non si vende online, non si spedisce, non si recapita, salvo eccezioni in tempi di covid: bisogna recarsi di persona nei punti di vendita della Valle e ...