Covid grave per la figlia di Boris Johnson. La neonata ora sarebbe in via di guarigione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Paura per il primo ministro britannico Boris Johnson, la cui figlia di appena un mese e mezzo sarebbe stata “gravemente colpita” dal Covid-19. Secondo una fonte citata dal Daily Mail, Romy Iris Charlotte Johnson – figlia del primo ministro e di Carrie Johnson – sarebbe tuttavia “in via di guarigione” dopo aver contratto il virus quando aveva cinque settimane di vita. La figlia di Boris Johnson gravemente colpita dal Covid Giovedì scorso, Downing Street aveva annunciato che un familiare di Johnson era risultato positivo al coronavirus. Secondo il Daily Mail, sarebbe stata la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Paura per il primo ministro britannico, la cuidi appena un mese e mezzostata “mente colpita” dal-19. Secondo una fonte citata dal Daily Mail, Romy Iris Charlottedel primo ministro e di Carrietuttavia “in via di” dopo aver contratto il virus quando aveva cinque settimane di vita. Ladimente colpita dalGiovedì scorso, Downing Street aveva annunciato che un familiare diera risultato positivo al coronavirus. Secondo il Daily Mail,stata la ...

