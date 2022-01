Covid, focolaio tra i sanitari: chiude il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Gela. Sette pazienti trasferiti con elisoccorso e ambulanze (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un focolaio che ha coinvolto il personale sanitario ha costretto alla chiusura del reparto di terapia intensiva Covid dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Tre medici su cinque, compreso il primario, due infermieri e un operatore socio sanitario sono infatti risultati positivi e si trovano adesso in isolamento. La mancanza del personale ha portato quindi alla necessità di trasferire i pazienti assistiti: si tratta di Sette persone che sono verranno presi in carico dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il loro trasferimento sarà gestito dalla centrale operativa del 118, che utilizzerà ambulanze ed elisoccorso di Palermo, attrezzato per il trasporto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unche ha coinvolto il personaleo ha costretto alla chiusura deldiVittorio Emanuele di. Tre medici su cinque, compreso il primario, due infermieri e un operatore socioo sono infatti risultati positivi e si trovano adesso in isolamento. La mancanza del personale ha portato quindi alla necessità di trasferire iassistiti: si tratta dipersone che sono verranno presi in carico dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il loro trasferimento sarà gestito dalla centrale operativa del 118, che utilizzeràeddi Palermo, attrezzato per il trasporto di ...

Advertising

FBiasin : #Venezia, focolaio covid: 8 giocatori e 6 membri dello staff positivi, #InterVenezia di sabato a rischio rinvio. - Agenzia_Ansa : Covid, focolaio a Hong Kong tra 2mila criceti. In Sudafrica a rischio i felini negli zoo. In Israele 130mila contag… - Agenzia_Ansa : Il reparto di terapia intensiva Covid dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è stato chiuso a causa di un focolaio… - NCN_it : #Salernitana, l'avvocato del club: ''Partita col #Napoli a forte rischio'' #NapoliSalernitana #Focolaio #Covid - PrimaStampa_eu : Focolaio Covid al reparto Rianimazione ospedale di Gela: trasferiti pazienti in gravi condizioni presso il Sant'Eli… -