CorSport: contro la Salernitana, Spalletti potrebbe recuperare sia Ospina che Insigne

contro la Salernitana, domenica, Spalletti potrebbe recuperare sia Ospina che Insigne. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ieri il capitano ha svolto parte dell'allenamento in gruppo, mentre il colombiano ha seguito una tabella di lavoro personalizzato in campo. "Ovvero: entrambi hanno abbandonato il programma palestra-terapie seguito fino a martedì e dunque le chance che il Napoli possa contare su entrambi in occasione del derby aumentano notevolmente". Spetterà poi a Spalletti decidere se lanciarli titolari oppure no. Stessa cosa vale per Osimhen, che ha iniziato ad accumulare minuti contro il Bologna.

