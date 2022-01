Coppa Italia, le pagelle di Inter-Empoli (3-2 d.t.s.) (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Inter strappa a fatica il biglietto per i quarti di finale di Coppa Italia: non basta una splendida prestazione degli uomini di Andreazzoli per evitare all’Empoli l’eliminazione per 3-2 dalla competizione. Gara folle al “Meazza”: alla rete nel primo tempo di Sánchez hanno risposto il gol di Bajrami e l’autorete sfortunata di Radu nella ripresa dopo il colpo di testa di Cutrone sulla traversa. A salvare la situazione ci ha pensato al 90+1? Capitan Ranocchia, che con una girata spettacolare ha mandato in visibilio i (pochi) tifosi. Nei tempi supplementari l’Inter ha vinto l’Empoli per stanchezza, grazie ad un gol del partente Sensi. Analizziamo ora le pagelle di Inter-Empoli. Le pagelle di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’strappa a fatica il biglietto per i quarti di finale di: non basta una splendida prestazione degli uomini di Andreazzoli per evitare all’l’eliminazione per 3-2 dalla competizione. Gara folle al “Meazza”: alla rete nel primo tempo di Sánchez hanno risposto il gol di Bajrami e l’autorete sfortunata di Radu nella ripresa dopo il colpo di testa di Cutrone sulla traversa. A salvare la situazione ci ha pensato al 90+1? Capitan Ranocchia, che con una girata spettacolare ha mandato in visibilio i (pochi) tifosi. Nei tempi supplementari l’ha vinto l’per stanchezza, grazie ad un gol del partente Sensi. Analizziamo ora ledi. Ledi ...

