(Di giovedì 20 gennaio 2022) **Datanza 22/02/** Data pubblicazione 14/04/2020 Gazzetta Ufficiale - 4Serie Speciale. ... Per tutte le informazioni: https://www..is.it/.../index/dettaglio//11

Advertising

altomolisenet : Comune di Agnone: bando di concorso per istruttore amministrativo. Scade il 22 febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Agnone

Altomolise.net

Per tutte le informazioni: https://www..is.it/.../index/dettaglio/bando/11Di seguito i positivi perspecificando tra parentesi quanti sono antigenici: 1 (1) Acquaviva d'Isernia, 1 (1), 1 (1) Baranello, 9 (9) Bojano, 58 (52) Campobasso, 1 Campolieto, 4 (2) ...I comuni più colpiti sono Campobasso con 1.482 positivi, Termoli con 966, Isernia con 783, Venafro con 409, Bojano con 298, Agnone con 273, Montenero di Bisaccia con 163, Guglionesi con 160, San Marti ...I CONTAGI COMUNE PER COMUNE AGGIORNATI AL 16 GENNAIO (DATI ASREM) Il Covid è dilagato in tutta la regione e sono coinvolti 136 comuni su 136. E’ quanto si evince dalla consueta mappa resa nota dall’As ...