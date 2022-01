Camera: Marino lascia il M5s e passa al gruppo Misto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - Il deputato Bernardo Marino ha lasciato il gruppo del M5s ed è passato al gruppo Misto. Lo ha annunciato in aula alla Camera il presidente di turno Ettore Rosato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - Il deputato Bernardohato ildel M5s ed èto al. Lo ha annunciato in aula allail presidente di turno Ettore Rosato.

Camera: Marino lascia il M5s e passa al gruppo Misto Il Sannio Quotidiano Camera: Marino lascia il M5s e passa al gruppo Misto Roma, 20 gen Il deputato Bernardo Marino ha lasciato il gruppo del M5s ed è passato al gruppo Misto. Lo ha annunciato in aula alla Camera il presidente di turno ...

