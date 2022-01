Australian Open 2022 | Alizé Cornet sorprende Garbine Muguruza nel 2° turno a Melbourne

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Una giornata con alcune stelle cadenti a(Australia), sede degli. Ci sia concessa la metafora per introdurre il discorso delle sconfitte inattese di alcune teste di serie nel tabellone del singolare femminile. Sono da registrare infatti il ritiro di Elena Rybakina (testa di serie n.12) e il ko dell’estone Anett Kontaveit (testa di serie n.6), opposta alla talentuosa danese Clara Tauson (n.39 del ranking) per 6-2 6-4, e ancor più lante la battuta d’arresto della spagnola(n.3 del mondo) contro la francese Alize(n.61 del ranking). Parlando di quest’ultimo match, un epilogo inatteso visto cheera tra le più accreditate per aggiudicarsi il torneo, ricordando la ...

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - Eurosport_IT : Camila Giorgi conquista il 3° turno degli Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Giorgi - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - sportal_it : Australian Open, Lorenzo Musetti sconfitto all'esordio in doppio - Ubitennis : Australian Open 2022, il programma di venerdì 21 gennaio: Berrettini terzo incontro sulla RLA, Giorgi alle 9 -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Il secondo parziale vede gli italiani andare sotto 0 - 40 nel terzo game, ed alla seconda opportunità coppia tedesco - brasiliana trova lo strappo, confermato ai vantaggi nel quarto gioco. La coppia ...Lo hanno confermato Stefanos Tsitsipas e Sascha Zverev alla vigilia degli, durante i quali le riprese sono entrate nel vivo. La narrazione di un prodotto che ufficialmente non ha ...Lorenzo Sonego intorno alle 2.30, Matteo Berrettini sfida Alcaraz verso le 4, Camila Giorgi in sessione serale alle 9. In mattinata anche Nadal-Khachanov e Osaka-Anisimova ...La marchigiana vola al terzo turno degli Australian Open sfoggiando un nuovo completo. Hanno lottato, ma non ce l'hanno fatta. Lorenzo Musetti e Gianluca Mager vengono eliminati nel loro esordio al to ...