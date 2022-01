Alec Baldwin ancora nei guai | la famiglia di un marine morto a Kabul gli fa causa per incitamento all' odio social

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il nuovo anno non comincia bene per, che dopo la tragedia sul set di 'Rust', nella cuiin corso, l'attore è direttamente coinvolto, è stato adesso citato in giudizio dalla ...

Il nuovo anno non comincia bene per, che dopo la tragedia sul set di 'Rust', nella cui causa, ancora in corso, l'attore è direttamente coinvolto, è stato adesso citato in giudizio dalla famiglia di un marine ucciso a Kabul.di Paolo Foschi Le tre donne accusano l'attore di averle esposte all'odio sui social con un post su Instagram. Vogliono 25 milioni di dollari di risarcimento Nuovi guai giudiziari per, già coinvolto nell'inchiesta per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film Rust (la donna è stata uccisa da un proiettile sparato da un'arma di scena ...L'attore avrebbe pubblicato una foto in cui asseriva che una delle sorelle del militare aveva partecipato agli attacchi di Capitol Hill ...Alec Baldwin è stato denunciato da Roice, Cheyenne e Jiennah McCollum, rispettivamente sorelle e vedova del marine Rylee McCollum con l’accusa ...