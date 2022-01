Agenzia delle Entrate, in arrivo gli avvisi bonari: cosa sono (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Agenzia ha ripreso in pieno le attività di controllo e di invio di comunicazioni ai contribuenti. In arrivo nuovi avvisi L’Agenzia delle Entrate ha ripreso in pieno le attività comprese le comunicazioni e gli avvisi ai contribuenti. Oltre alle lettere relative allo sblocco dei crediti d’imposta e alle mail, stanno partendo anche gli avvisi bonari L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ha ripreso in pieno le attività di controllo e di invio di comunicazioni ai contribuenti. InnuoviL’ha ripreso in pieno le attività comprese le comunicazioni e gliai contribuenti. Oltre alle lettere relative allo sblocco dei crediti d’imposta e alle mail, stanno partendo anche gliL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : È Genova la città scelta da Pfizer-Biontech per uno studio sui vaccini anti-covid. Chi parteciperà alla ricerca dov… - Agenzia_Ansa : In Kenya elefantessa partorisce due gemelli, un maschio e una femmina. Un evento raro in una delle specie a rischio… - Agenzia_Ansa : Fonti dei pm di Roma indica che per l'omicidio dell'ambasciatore Attanasio sono stati chiesti i verbali degli arres… - Marilen11936584 : RT @boletusatanas: @Agenzia_Ansa ah, ma non erano già supertestati e approvati in 6 mesi? quindi si parte con una sorveglianza attiva un an… - Reale_EU : 1. Questa devo raccontarla. Tre o quattro anni fa vado a una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate per… -