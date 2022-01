Una pelle luminosa over50? Si può. Con detergenti giusti, vitamina C, ceramidi e... un peeling ogni tanto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Cinquanta e favolosa” diceva Samantha Jones, al secolo Kim Cattrall, alla fine del primo film Sex and the City che coincideva con lo scoccare dei suoi 50 anni. E tutti i torti non li aveva. A ben guardare, ciò che accomuna le celeb over 50 oggi è una pelle luminosa, fresca e compatta, da “quasi trentenni”. Ed è proprio il glow la caratteristica che regala questa freschezza senza età alle più celebri di Hollywood. Da JLo a Nicole Kidman, Julia Roberts, Demi Moore, Cindy Crawford, Jennifer Aniston e tutte le altre, con un incarnato radioso anche senza trucco, in barba all’età. Sì, ma come avere una pelle luminosa over50? pelle ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Cinquanta e favolosa” diceva Samantha Jones, al secolo Kim Cattrall, alla fine del primo film Sex and the City che coincideva con lo scoccare dei suoi 50 anni. E tutti i torti non li aveva. A ben guardare, ciò che accomuna le celeb over 50 oggi è una, fresca e compatta, da “quasi trentenni”. Ed è proprio il glow la caratteristica che regala questa freschezza senza età alle più celebri di Hollywood. Da JLo a Nicole Kidman, Julia Roberts, Demi Moore, Cindy Crawford, Jennifer Aniston e tutte le altre, con un incarnato radioso anche senza trucco, in barba all’età. Sì, ma come avere una...

Advertising

CB_Ignoranza : La maglia azzurra non è solo una divisa da indossare, ma una seconda pelle, un simbolo di appartenenza che ci unisc… - Cruscante : RT @Cruscante: @vitobarile @ItaliaViva Che poi non sono nemmeno identici!! :-) L'illuminista meridionale ha sostituito un verbo che suonava… - Cruscante : @vitobarile @ItaliaViva Che poi non sono nemmeno identici!! :-) L'illuminista meridionale ha sostituito un verbo ch… - raxero_maria : Perche'federica ieri nn ha avuto una parte da solista? Ha fatto la s hiava del faldone faraone...troppo olivastra l… - anninaa00 : RT @likeirisheyes: @Resta___92 @regno_disoleil Che ho visto la Mia Preferita Soleil venire ripetutamente messa sotto accusa per cose più ch… -