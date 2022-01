Serie A, nuovo protocollo si applica su rosa da 25 giocatori: stop con 9 positivi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Figc ha chiarito le disposizioni relative alle squadre partecipanti alla Serie A 2021/2022, in riferimento alla delicata situazione pandemica. Dopo il rinvio di Bologna-Inter, successivo a Udinese-Salernitana, inevitabili caos e contestazioni riguardi le regole vigenti, non universalmente trasparenti. Nel caso specifico, la Federazione calcistica italiana ha stabilito la possibilità di rinvio dei match soltanto in presenza di 9 calciatori positivi al Covid-19 nel gruppo squadra; questo in riferimento a una base di 25 tesserati, rispetto alla quale vi sia quindi almeno il 35% di affetti dal Coronavirus. Questo dunque il contenuto del nuovo protocollo, che sarà applicato per quanto concerne la massima Serie italiana di calcio. Richieste di rinvio degli incontri dunque limitate alle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Figc ha chiarito le disposizioni relative alle squadre partecipanti allaA 2021/2022, in riferimento alla delicata situazione pandemica. Dopo il rinvio di Bologna-Inter, successivo a Udinese-Salernitana, inevitabili caos e contestazioni riguardi le regole vigenti, non universalmente trasparenti. Nel caso specifico, la Federazione calcistica italiana ha stabilito la possibilità di rinvio dei match soltanto in presenza di 9 calciatorial Covid-19 nel gruppo squadra; questo in riferimento a una base di 25 tesserati, rispetto alla quale vi sia quindi almeno il 35% di affetti dal Coronavirus. Questo dunque il contenuto del, che saràto per quanto concerne la massimaitaliana di calcio. Richieste di rinvio degli incontri dunque limitate alle ...

