**Scuola: Di Meglio (Gilda), 'percentuali Bianchi danno idea riduttiva disagio'** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Finalmente Bianchi, dopo mesi di richieste da parte nostra lasciate inevase, ha fornito alcuni dati che, però, si limitano alle percentuali e danno un'idea riduttiva del reale disagio che le scuole stanno vivendo”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta i numeri snocciolati dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, durante l'audizione in VII Commissione alla Camera. “Comunque, le percentuali regionali non sono confrontabili, considerata l'enorme differenza di popolazione studentesca fra i vari territori. Per esempio, il dato del 4,9% di classi in Dad e quarantena relativo alla Campania è del tutto fuorviante, dal momento che un centinaio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Finalmente, dopo mesi di richieste da parte nostra lasciate inevase, ha fornito alcuni dati che, però, si limitano alleun'del realeche le scuole stanno vivendo”. Così Rino Di, coordinatore nazionale delladegli Insegnanti, commenta i numeri snocciolati dal ministro dell'Istruzione Patrizio, durante l'audizione in VII Commissione alla Camera. “Comunque, leregionali non sono confrontabili, considerata l'enorme differenza di popolazione studentesca fra i vari territori. Per esempio, il dato del 4,9% di classi in Dad e quarantena relativo alla Campania è del tutto fuorviante, dal momento che un centinaio di ...

Advertising

kittvlouis : @4ihJk Nulla la scuola, va meglio ora - nmirotti : @BruNOgrindxxx Eccome. Uomini a fare spesa e pulizie (oltre al lavoro). Donne a gestire finanze e budget familiari… - MoltoBenone : RT @robiotta: A parte che siamo praticamente tutti in Dad e/o in quarantena preventiva ma proviamo a sorvolare: cosa aspettate a ridurre il… - GiovUrbanelli : @Alberto00766701 @SilvestriMd Nel senso che io non pago le tasse perchè sono giovane, mi piace divertirmi e mi serv… - TamCarTam : RT @robiotta: A parte che siamo praticamente tutti in Dad e/o in quarantena preventiva ma proviamo a sorvolare: cosa aspettate a ridurre il… -