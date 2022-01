Rapina | estorsione e minacce di morte a giovani di Latina | arrestato un 29enne

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)– I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, all’esito di articolata attività di indagine, su disposizione dei Sostituti Procuratore Antonio Sgarrella e Martina Taglione, che dirigono l’indagine, coordinata dal Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, hanno tratto in arrestodi, già noto alle forze dell’ordine, già detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo per altri reati, accusato dei reati died. Nello specifico le investigazioni hanno permesso di accertare che l’odiernoavrebbeto, armato di un coltello, un ventenne di, strappandogli la catenina che portava al collo e colpendolo ripetutamente con diversi pugni al volto, ...

