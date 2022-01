Quirinale: tweet fotocopia Letta-Conte-Speranza, mossa social dopo vertice (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - L'unità di intenti sul percorso per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica suggellata, a quanto viene riferito, nel vertice di stamattina tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza passa anche da una mossa social a evidenziare come Pd, M5S e Leu si muovano come un fronte compatto nella partita del Quirinale. I tre leader Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno twittato lo stesso identico post. Non una tradizionale nota congiunta ma una comunicazione diretta ai follower social. "Ottimo incontro -scrivono i tre leader-. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - L'unità di intenti sul percorso per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica suggellata, a quanto viene riferito, neldi stamattina tra Enrico, Giuseppee Robertopassa anche da unaa evidenziare come Pd, M5S e Leu si muovano come un fronte compatto nella partita del. I tre leader Enrico, Giuseppee Robertohanno twittato lo stesso identico post. Non una tradizionale nota congiunta ma una comunicazione diretta ai follower. "Ottimo incontro -scrivono i tre leader-. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al ...

Advertising

riotta : Il tweet unitario @robersperanza @EnricoLetta @GiuseppeConteIT conferma che in realtà c'è una regia per il #Quirinale - La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Sono rattristata, vedere Letta che va a casa di Conte, il leader che… - ilpost : Sul Quirinale Letta, Conte e Speranza sono almeno d’accordo su fare i tweet uguali - adrianamusella : RT @La7tv: #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Sono rattristata, vedere Letta che va a casa di Conte, il leader che non c'è... p… - dariosci1 : RT @riotta: Il tweet unitario @robersperanza @EnricoLetta @GiuseppeConteIT conferma che in realtà c'è una regia per il #Quirinale -