Quirinale, la Consulta ha deciso: sul Super Green pass nessuna eccezione per i parlamentari che arrivano dalle Isole (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I parlamentari non saranno esenti dall’obbligo di Super Green pass. Nemmeno se in ballo c’è l’elezione del presidente della Repubblica. A stabilirlo è stata la Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso sollevato da cinque parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia. Capeggiati da Pino Cabras, deputato di Alternativa c’è, i parlamentari sostenevano che l’obbligo di certificazione rafforzata impedisse loro di partecipare ai lavori, non potendo salire su navi o aerei diretti a Roma senza vaccino (o senza guarigione dal Covid). Data l’urgenza delle votazioni – che inizieranno il 24 gennaio – i parlamentari isolani chiedevano una sospensione della regola, invocando un possibile confitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Inon saranno esenti dall’obbligo di. Nemmeno se in ballo c’è l’elezione del presidente della Repubblica. A stabilirlo è stata la Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso sollevato da cinqueresidenti in Sardegna e in Sicilia. Capeggiati da Pino Cabras, deputato di Alternativa c’è, isostenevano che l’obbligo di certificazione rafforzata impedisse loro di partecipare ai lavori, non potendo salire su navi o aerei diretti a Roma senza vaccino (o senza guarigione dal Covid). Data l’urgenza delle votazioni – che inizieranno il 24 gennaio – iisolani chiedevano una sospensione della regola, invocando un possibile confitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. La ...

