Quirinale | la Camera chiede al governo di garantire il voto di delegati positivi o quarantenati | M5s e Iv a favore con Fi-Fdi

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mentre ancora non si è trovata una soluzione per i, a esprimersi è stata la. Montecitorio ha approvato due ordini del giorno presentati dai capigruppo di Fdi Francesco Lollobrigida e di Fi Paolo Barelli. Il, è la richiesta, dovrà “ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009di partecipare al, in raccordo con le altre istituzioni, il Presidente delladei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, rimuovendo ogni forma di impedimento, se del caso anche attraverso un intervento di carattere normativo”. Gli ordini del giorno sono stati presentati al decreto Green pass e sono stati approvati quasi all’unanimità: 349 sì, 4 no e 20 ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella alla camera ardente di #DavidSassoli - fattoquotidiano : Quirinale, la Camera chiede al governo di garantire il voto di delegati positivi o quarantenati: M5s e Iv a favore… - _Profeti : RT @VoltItalia: Abbiamo scritto questa lettera al Presidente della Camera @Roberto_Fico. Per l'elezione del #PresidenteDellaRepubblica ogni… - LLC0429 : RT @lucianoghelfi: La #Camera ha approvato due ODG che chiedono al governo collaborazione per permettere a tutti i 1.009 grandi elettori p… - SI_sinistra : RT @NFratoianni: #Quirinale Fratoianni: '#Berlusconi ha fatto regredire il Paese. Sua elezione al Colle sarebbe sciagura' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Camera

: laha approvato gli ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia e Forza Italia Con 349 voti a favore e 4 contrari laha approvato gli ordini del giorno presentati da ...Da segnalare che ieri Draghi ha incontrato anche il Presidente dellaFico e per Conte il ... ipotesi in cui non si lascia il certo per l'incerto e si chieda all'attuale inquilino del...Il M5s e Italia Viva alla Camera hanno annunciato il loro voto favorevole all'ordine del giorno al decreto sul super green pass che impegna il governo a intervenire anche normativamente per consentire ...dal presidente della Camera. In pratica si ripete, in modo che sia udibile all'intera assemblea, ciò che si trova scritto sulla scheda (a meno che non sia nulla). Nel modo in cui è scritto sulla ...