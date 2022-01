Phishing Polizia di Stato: mail truffa che allude a un’indagine penale a carico del destinatario (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’arte della truffa online – in questo caso via mail – si fa sempre più sofisticata. Tanto da spingere la pagina Facebook del Commissariato di PS Online italiano a segnalare una campagna di Phishing di cui molti potrebbero essere stati vittima. Vedendo un esempio della mail che si potrebbe ricevere, è evidente come l’azione dei truffatori nel caso del Phishing Polizia di Stato appaia ben fatto – con loghi Repubblica Italiana, del Ministero dell’Interno, di Europol o della Polizia e «nomi del Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, così come del Capo della Polizia, del Direttore della Polizia postale e di altri rappresentanti delle forze dell’ordine», ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’arte dellaonline – in questo caso via– si fa sempre più sofisticata. Tanto da spingere la pagina Facebook del Commissariato di PS Online italiano a segnalare una campagna didi cui molti potrebbero essere stati vittima. Vedendo un esempio dellache si potrebbe ricevere, è evidente come l’azione deitori nel caso deldiappaia ben fatto – con loghi Repubblica Italiana, del Ministero dell’Interno, di Europol o dellae «nomi del Direttore Centrale Anticrimine delladi, così come del Capo della, del Direttore dellapostale e di altri rappresentanti delle forze dell’ordine», ...

