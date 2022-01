Oppo Find N | il primo foldable dell’azienda cinese strizza l’occhio agli utenti business semplificando il multitasking sul display interno da 7 | 1?

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Durante gli InnoDay di dicembreha tolto i veli alN, uno smartphone-ilper l’azienda- con caratteristiche da top di gamma, e negli scorsi giorni lo ha mostrato in anteprima alla stampa italiana. L’N si presenta con un design che richiama sulla cover esterna posteriore gli ultimi smartphone, e con delle dimensioni un po più compatte rispetto ad altripresenti sul mercato. Sull’esterno trova posto una 18:9 da 5,49? con cornici di dimensioni ridotte (similesmartphone tradizionali più recenti), mentre una volta aperto presenta unda 7,1? con rapporto di forma 8,4 : 9. Da chiuso il ...

Advertising

infoitscienza : Anteprima Oppo Find N: il più bello dei pieghevoli - infoitscienza : Oppo Find N, prime impressioni. Per giudicarlo va visto dal vivo - infoitscienza : Il PIEGHEVOLE COMPATTO! Anteprima OPPO FIND N - LolaTautaure : @PicturesFolder_ Oppo Find X3 Lite 5G - paolocosso : Il PIEGHEVOLE COMPATTO! Anteprima OPPO FIND N #andreagaleazzi #news #telcoblog #informati #tlc #sistemiufficio -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo Find

N è il primo telefono pieghevole dal marchio cinese che entra nel mercato dei foldable con un modello davvero interessante. L'N si distingue, oltre al fatto che è uno smartphone ...X5 E X5 PRO: VELOCITÀ DI RICARICA Nelle scorse ore sono state individuate le certificazioni 3C per i caricatori di due nuovi smartphone, codice modello PFEM10 e PFFM10. Per entrambi il ...L'Italia ha recepito la nuova direttiva europea sulle TLC e dal 24 dicembre 2021 i contributi che gli operatori di prossimità devono versare saranno ridotti fino al 70%, in particolare nella banda fra ...Le nuove GTS si posizionano a metà nel listino di Taycan, sopra la entry level 4S e sotto le versioni denominate Turbo. La prima vettura della nuova serie arriverà a febbraio. Ecco i prezzi ...