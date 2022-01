Non è l’Arena, Massimo Giletti cala il colpo: l’ospite che fa arrabbiare il celebre conduttore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Colpaccio fenomenale per Massimo Giletti, che in vista della puntata di stasera cala l’asso, facendo infuriare il collega. Previsto un boom di ascolti per Non è l’Arena. Il famoso conduttore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Colpaccio fenomenale per, che in vista della puntata di staseral’asso, facendo infuriare il collega. Previsto un boom di ascolti per Non è. Il famoso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ferrazza : Insospettabilmente Marco Melandri sarà ospite di Non è l’arena. - La7tv : #nonelarena Il Prof. Cartabellotta rifiuta il confronto con Povia a Non è l'Arena: 'Sono deluso, è un segnale...' - ste_ciak : RT @ferrazza: Insospettabilmente Marco Melandri sarà ospite di Non è l’arena. - ParliamoDiNews : Non è l`arena, il calvario di Andrea: lo scandalo degli anticorpi monoclonali, ciò che il governo deve spiegare – L… - Stasera_in_TV : LA 7: (21:15) Non e' l'Arena (Attualita') #StaseraInTV 19/01/2022 #PrimaSerata #none_l_arena @La7tv -