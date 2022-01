La Merkel riceve un' offerta di lavoro direttamente dall' Onu | accetterà?

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo aver terminato il suo mandato in Germania, durato ben 17 anni, ora l'ex Cacelliera tedesca ha ricevuto una proposta di'Onu. Il segretario generale Antonio Guterres ha offerto alla ex ...

Globalist.it

L'offerta è stata inviata per lettera, e, stando alla Bild che ne dà notizia, non avrebbe ancora risposto.Accredita ei rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando ... Ai primi posti troviamo, forse neanche troppo a sorpresa, la Cancelliera, che nell'ultimo ...Il segretario generale Antonio Guterres ha offerto alla ex leader tedesca la presidenza di un comitato di consulenza sulle proprietà e i beni pubblici globali.