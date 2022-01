La cantante Elodie fa adottare otto cuccioli che erano stati abbandonati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - otto cuccioli abbandonati ad Ascoli Satriano, nel foggiano, recuperati e curati dall'Ente nazionale Protezione Animali hanno trovato tutti una casa anche grazie all'aiuto della cantante Elodie che si trovava nella zona per le riprese di un film e, venuta a conoscenza della storia di questi cani, si è offerta di aiutare e promuovere la loro adozione. Anche grazie all'appello speciale della cantante, Mia, Asia, Nikita, Fulmen, Rocky, Epta, Stella e Tessa oggi hanno tutti una casa. Proprio lo scorso weekend infatti, anche l'ultima cucciola, Tessa, ha raggiunto Sara e la sua famiglia in provincia di Lecco. Mia è a Roma con Diego e Benedetta. Asia è ad Ascoli Satriano con Ivana ed Enzo. Fulmen è in provincia di Milano con Mara e la sua famiglia. Epta è a Monaco di Baviera con Gabriela (una adozione ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI -abbandonati ad Ascoli Satriano, nel foggiano, recuperati e curati dall'Ente nazionale Protezione Animali hanno trovato tutti una casa anche grazie all'aiuto dellache si trovava nella zona per le riprese di un film e, venuta a conoscenza della storia di questi cani, si è offerta di aiutare e promuovere la loro adozione. Anche grazie all'appello speciale della, Mia, Asia, Nikita, Fulmen, Rocky, Epta, Stella e Tessa oggi hanno tutti una casa. Proprio lo scorso weekend infatti, anche l'ultima cucciola, Tessa, ha raggiunto Sara e la sua famiglia in provincia di Lecco. Mia è a Roma con Diego e Benedetta. Asia è ad Ascoli Satriano con Ivana ed Enzo. Fulmen è in provincia di Milano con Mara e la sua famiglia. Epta è a Monaco di Baviera con Gabriela (una adozione ...

Advertising

zazoomblog : La cantante Elodie fa adottare otto cuccioli che erano stati abbandonati - #cantante #Elodie #adottare #cuccioli - Agenzia_Italia : Grazie all'appello della cantante #elodie, che si trovava ad Ascoli Satriano per girare un film, tutti i cuccioli s… - sulsitodisimone : La cantante Elodie fa adottare otto cuccioli che erano stati abbandonati - OttaviDeborah : RT @enpaonlus: Enpa salva 8 cuccioli abbandonati a Ascoli Satriano. La cantante #Elodie che si trova sul posto per le riprese di un #film… - Barbara87883271 : RT @enpaonlus: Enpa salva 8 cuccioli abbandonati a Ascoli Satriano. La cantante #Elodie che si trova sul posto per le riprese di un #film… -