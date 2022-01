La Bindi rispolvera l'odio anti-Cav: "Uscire dall'Aula" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'ex ministro, proposto come uno dei possibili nomi per il Quirinale, esclude una sua candidatura. Categorica su Berlusconi: "Prima si archivia questa pagina non edificante e prima si inizierà a lavorare" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'ex ministro, proposto come uno dei possibili nomi per il Quirinale, esclude una sua candidatura. Categorica su Berlusconi: "Prima si archivia questa pagina non edificante e prima si inizierà a lavorare"

Advertising

Musumeci_Angela : RT @IndiniAndrea: #Pd in evidente difficoltà sul #Quirinale: non ha i numeri né un nome da proporre. Così #Letta rispolvera la #Bindi come… - ElisabettaFerr2 : RT @IndiniAndrea: #Pd in evidente difficoltà sul #Quirinale: non ha i numeri né un nome da proporre. Così #Letta rispolvera la #Bindi come… - soteros1 : RT @IndiniAndrea: #Pd in evidente difficoltà sul #Quirinale: non ha i numeri né un nome da proporre. Così #Letta rispolvera la #Bindi come… - UgoVolli : RT @IndiniAndrea: #Pd in evidente difficoltà sul #Quirinale: non ha i numeri né un nome da proporre. Così #Letta rispolvera la #Bindi come… - FuoriIncuboUe : RT @IndiniAndrea: #Pd in evidente difficoltà sul #Quirinale: non ha i numeri né un nome da proporre. Così #Letta rispolvera la #Bindi come… -