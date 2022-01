In Italia l’ad Rai dice che il canone è troppo basso, in Gran Bretagna si pensa alla sua abolizione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Discussioni sul canone per la televisione pubblica. I 90 euro del canone Rai – spalmati sulle bollette energetiche – vengono ritenuti eccessivamente bassi dall’amministratore delegato Carlo Fuertes che, in una audizione in Senato, ha sottolineato la disparità tra le risorse a disposizione del servizio pubblico e le attività che la Rai svolge. Basta andare oltre il canale della Manica per assistere a una discussione che presenta degli accenti differenti: nonostante la BBC spinga affinché il pagamento del canone venga ritoccato verso l’alto (al momento siamo intorno alle 159 sterline, ma l’emittente pubblica vorrebbe portare questa cifra a 180 sterline), il governo britannico lo ha congelato. E, anzi, pensa alla sua abolizione. LEGGI ANCHE > Da gennaio non ci sarà più l’edizione della ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Discussioni sulper la televisione pubblica. I 90 euro delRai – spalmati sulle bollette energetiche – vengono ritenuti eccessivamente bassi dall’amministratore delegato Carlo Fuertes che, in una audizione in Senato, ha sottolineato la disparità tra le risorse a disposizione del servizio pubblico e le attività che la Rai svolge. Basta andare oltre il canale della Manica per assistere a una discussione che presenta degli accenti differenti: nonostante la BBC spinga affinché il pagamento delvenga ritoccato verso l’alto (al momento siamo intorno alle 159 sterline, ma l’emittente pubblica vorrebbe portare questa cifra a 180 sterline), il governo britannico lo ha congelato. E, anzi,sua. LEGGI ANCHE > Da gennaio non ci sarà più l’edizione della ...

