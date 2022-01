Il mondo diseguale non è mai stato una fatalità ma una scelta | che ci insegna la peste del 1348

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Gabriella Piccinni Mentre scrivo queste righe per la quarta volta la curva dei contagi ci ha trascinato nel "giorno per giorno", a monitorarne gli effetti a breve termine, di nuovo rinviando ad ...

... del resto, stavano già da tempo denunciando che è il modello di crescita dell'occidente il grande generatore di un. Smettiamo, perciò, di dare tutte le colpe alla pandemia, che ha ...Secondo uno studio di Nature vi sono all'incirca 3 mila miliardi e 40 milioni di alberi in tutto il, ovvero 422 per ogni abitante della Terra. Ovviamente distribuiti in modo molto. ...La peste del 1348 non fu la causa dei tanti problemi, ne fu l’evidenziatore, tutt’al più il violento acceleratore ...È l’epitaffio della speranza. È la conferma drammatica che i guadagni della globalizzazione non saranno equamente distribuiti. La mappa aggiornata del mondo diseguale è stata fornita ieri da una delle ...