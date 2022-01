Il covid non da tregua alla Salernitana: emersa un’altra positività (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sale ancora il numero dei calciatori positivi al covid in casa Salernitana. Nel pomeriggio la società ha comunicato che “a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al covid-19“. I componenti della squadra attualmente positivi sono otto, uno in meno rispetto al ‘tetto‘ fissato dal nuovo protocollo secondo il quale al “raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sale ancora il numero dei calciatori positivi alin casa. Nel pomeriggio la società ha comunicato che “a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al-19“. I componenti della squadra attualmente positivi sono otto, uno in meno rispetto al ‘tetto‘ fissato dal nuovo protocollo secondo il quale al “raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ladyonorato : Ringrazio l’On.le @VittorioSgarbi per la sua lucida e netta posizione in favore della libertà di scelta, contro il… - ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - Agenzia_Ansa : Covid: ristoratore di Bolzano in terapia intensiva: 'Un errore non vaccinarmi'. 'Aiutare gli altri a prendere subit… - SimMarcbz : RT @disinformatico: Motivi per non prendere il Covid 'così ho il grinpas e non mi vaccino', numero 174. - zettai_Ari : RT @magicaGrmente22: @SoniaLaVera @Palazzo_Chigi @Quirinale Il richiamo vaccinale permette il controllo. Introdurrà il credito sociale, che… -

Ultime Notizie dalla rete : covid non Cassazione, "reato rapina aggravato se con la mascherina". Respinto il ricorso del ladro ... facendo leva sul fatto che in periodo di emergenza Covid non avrebbe potuto compiere la rapina senza la mascherina, essendo quest'ultima imposta per legge. In pratica, secondo l'autore del reato, si ...

Covid, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sulle cure domiciliari ...nei primi giorni d'insorgenza della malattia e si davano anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. ...

Covid, ospedali a secco di farmaci anti virus: “Vanno ai non vaccinati” La Repubblica Covid: Veneto, ancora tensioni su vaccini e tamponi Leggera crescita per i dati ospedalieri, con 1.802 ricoveri in area non critica (+5) e 203 (+5 ... uffici comunali chiusi per oltre una settimana a causa dell'assenza per Covid del 40% degli impiegati ...

Covid: 192.320 i nuovi contagi; 380 le vittime Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 192.320 nuovi contagi da Covid, in diminuzione rispetto a ieri quando ... trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla ...

