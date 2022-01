Donne: dal Notariato una guida per le scelte economiche-giuridiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Conoscere per proteggersi: si chiama così il vademecum del Notariato pensato per le Donne e per cercare di ridurre, per quanto possibile, il gender gap. Una sorta di “cassetta degli attrezzi” presentata in occasione dell’incontro Donne e cultura finanziaria, promosso da Banca d’Italia e Consiglio nazionale del Notariato per la promozione e diffusione della cultura giuridico-economica tra le Donne. La guida, scaricabile sul sito del Notariato, raccoglie indicazioni, consigli e competenze e riepiloga gli strumenti adeguati per affrontare le principali – e a volte cruciali – scelte personali, economiche, per evitare errori e danni, spesso destinati a permanere nel tempo. La guida del Notariato per ... Leggi su fmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Conoscere per proteggersi: si chiama così il vademecum delpensato per lee per cercare di ridurre, per quanto possibile, il gender gap. Una sorta di “cassetta degli attrezzi” presentata in occasione dell’incontroe cultura finanziaria, promosso da Banca d’Italia e Consiglio nazionale delper la promozione e diffusione della cultura giuridico-economica tra le. La, scaricabile sul sito del, raccoglie indicazioni, consigli e competenze e riepiloga gli strumenti adeguati per affrontare le principali – e a volte cruciali –personali,, per evitare errori e danni, spesso destinati a permanere nel tempo. Ladelper ...

