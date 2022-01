Covid Gb oggi, 108.069 contagi e 359 morti in un giorno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Covid in Gran Bretagna, 108.069 contagi e 359 morti nelle ultime 24 ore per il Covid-19. Ieri il bollettino delle autorità sanitarie riportava 94.432 casi e 438 decessi. Dal 27 gennaio il premier britannico Boris Johnson ha annunciato la fine dell’obbligo di indossare le mascherine. Sempre dalla stessa data il lavoro a distanza non verrà più raccomandato ufficialmente e il pass sanitario non sarà più necessario per accedere ai locali e partecipare ai grandi raduni. “Nel Paese in generale, continueremo a suggerire l’uso di mascherine in luoghi chiusi o affollati, in particolare dove si entra in contatto con persone che normalmente non si incontrano. Ma ci fideremo del giudizio del popolo britannico e non criminalizzeremo più chi sceglie di non indossarne una”. “Gli ultimi dati di oggi mostrano ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022)in Gran Bretagna, 108.069e 359nelle ultime 24 ore per il-19. Ieri il bollettino delle autorità sanitarie riportava 94.432 casi e 438 decessi. Dal 27 gennaio il premier britannico Boris Johnson ha annunciato la fine dell’obbligo di indossare le mascherine. Sempre dalla stessa data il lavoro a distanza non verrà più raccomandato ufficialmente e il pass sanitario non sarà più necessario per accedere ai locali e partecipare ai grandi raduni. “Nel Paese in generale, continueremo a suggerire l’uso di mascherine in luoghi chiusi o affollati, in particolare dove si entra in contatto con persone che normalmente non si incontrano. Ma ci fideremo del giudizio del popolo britannico e non criminalizzeremo più chi sceglie di non indossarne una”. “Gli ultimi dati dimostrano ...

