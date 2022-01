Contratti pubblicitari con Moby | Beppe Grillo indagato a Milano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il fondatore del M5S,, èper traffico di influenze illecite. Accusa che riguarda una seriesottoscritti tra il blog ".it" e la compagnia marittimache fa capo all'armatore Vincenzo Onorato. L'inchiesta è diretta dai pm Cristina Roveda sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli.fu ammessa nel giugno 2020 alla procedura di concordato preventivo da parte del Tribunale di: il suo fondatore, Vincenzo Onorato, e il figlio Achille sono indagati per bancarotta fraudolenti.L'indagine che coinvolgesi fonda anche sui risultati di una consulenza tecnica disposta dalla procura milanese ...

Advertising

ilriformista : L’accusa nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle è di traffico di influenze: nel mirino ci sono i contra… - reportrai3 : Beppe Grillo è indagato con Vincenzo Onorato per traffico di influenze illecite su contratti pubblicitari fra Moby… - Agenzia_Ansa : Al centro dell'indagine ci sarebbero alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby… - Paola_zrz : RT @autocostruttore: Beppe Grillo indagato a Milano per i contratti pubblicitari di Moby Spa con il suo blog. 'Veicolò a politici le richie… - antonio_staglia : RT @zicolo66: -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti pubblicitari

è indagato a insieme all'armatore Vincenzo Onorato per traffico di influenze illecite per alcunisottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it. L'iscrizione è avvenuta nell'ambito dell'inchiesta che riguarda la gestione della compagnia di ...Beppe Grillo è indagato a Milano insieme all'armatore Vincenzo Onorato per traffico di influenze illecite per alcunisottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it. L'iscrizione è avvenuta nell'ambito dell'inchiesta che riguarda la gestione della compagnia di ...Beppe Grillo è indagato a Milano con l'ipotesi di reato di traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog beppegrillo.it ...La notizia arriva insieme alle perquisizioni della Guardia di finanza alle società interessate e ai recapiti di cinque persone coinvolte nell’inchiesta: Beppe Grillo è indagato per «traffico di influe ...