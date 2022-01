Codere, Cda propone Christopher Bell come presidente non esecutivo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio di amministrazione della Nuova Codere, tenutosi questo martedì, ha approvato la proposta di nomina di Christopher Bell a presidente non esecutivo del Gruppo, come amministratore indipendente. La candidatura, si legge in una nota, sarà sottoposta a ratifica nella prossima Assemblea degli Azionisti, convocata per il prossimo 7 febbraio, nella quale la società deciderà sulla formazione del proprio organo di governo societario che promuoverà il piano industriale della nuova società. Bell è attualmente presidente non esecutivo di Team17 Group Plc, OnTheMarket PLC e di The Royal Airforce Charitable Trust. Prossimamente lascerà il suo incarico di presidente in XLMedia PLC e consigliere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio di amministrazione della Nuova, tenutosi questo martedì, ha approvato la proposta di nomina dinondel Gruppo,amministratore indipendente. La candidatura, si legge in una nota, sarà sottoposta a ratifica nella prossima Assemblea degli Azionisti, convocata per il prossimo 7 febbraio, nella quale la società deciderà sulla formazione del proprio organo di governo societario che promuoverà il piano industriale della nuova società.è attualmentenondi Team17 Group Plc, OnTheMarket PLC e di The Royal Airforce Charitable Trust. Prossimamente lascerà il suo incarico diin XLMedia PLC e consigliere ...

