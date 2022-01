Cassazione | “Rapina aggravata se con mascherina” Il ladro prova a giustificarsi | “Era obbligatoria”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Reato diaggravato con l’uso di. Lo stabilisce la Corte di, come reso noto da Adnkronos. LadallaDunque, reato aggravato dalla, come stabilisce la. La circostanza è ancora più bizzarra. La suprema Corte ha infatti stabilito questo principio respingendo il ricorso di un uomo condannato in primo e secondo grado, e a cui era stata applicata l’aggravante del travisamento del volto. Iltore infatti aveva agito indossanvo laprevista dalle norme anti-Covid. Il ricorso deltore: “Era” L’uomo si era quindi rivolto alla Corte puntando sull’emergenza Covid. Non ...

... non avrebbe potuto costituire un'aggravante al delitto di. La II sezione penale della Corte di, con sentenza n. 1712 depositata il 17 gennaio 2022, ha ritenuto però infondato il ...