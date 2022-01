Calciomercato Inter | Marotta su Dybala | Apertura ai gioielli

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, in arrivo #Sensi in prestito secco dall'@Inter - MarcoBovicelli : #Sampdoria, è #Sensi il primo regalo per Marco #Giampaolo (atteso mercoledì a Bogliasco): c’è il si del giocatore,… - Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - Futurama7959 : RT @SimoneTogna: Già prima dell’infortunio di #correa durante #InterEmpoli l’Inter pensava al rientro Salcedo dallo Spezia. Il giovane cant… - sassuolonews : Marotta: 'Complimenti al Sassuolo. Frattesi-Scamacca? Normale ci sia l'Inter' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

1 Pronti, via. Inizia- Empoli e dopo appena 2 minuti Joaquin Correa è costretto a lasciare il campo per un infortunio: l'argentino esce in lacrime per un problema al flessore dopo un contrasto con Romagnoli. Al suo ...Dybala resta nei pensieri e nei desideri dell'. Lo ha fatto capire l'a.d. nerazzurro Marotta ai microfoni di Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia con l'Empoli: "Quando un giocatore del suo valore si avvicina a scadenza è normale sia ...Gli ottavi di Coppa Italia dell’Inter non sono cominciati nel migliore dei modi. Dopo appena due minuti, il Tucu Correa si è accasciato per un problema al flessore. Per non crollare sotto il peso di ...Mikael Silvestre, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito la maglia dell'Inter, ha parlato di Dusan Vlahovic e della possibilità che il serbo si trasferisca all'Arsenal, club per il ...