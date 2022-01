19 Gennaio 1992 | la fantastica rovesciata di Schillaci e le triplette di Van Basten e Skuhravy

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) – La 17esima giornata del campionato di Serie A 1991/92 fu una vera delizia per gli amanti del bel calcio e dei gol a raffica. Una giornata raccontata con l’eleganza giornalistica di Fabrizio Maffei e dei tanti inviati di 90° Minuto, abili a nararre le gesta dei cannonieri protagonisti di quella Domenica. Il festival del gol e delle punte, con il cigno Vancapace di siglare una strepitosa tripletta al Foggia di Zeman, in una partita segnata dai tanti fuorigioco e da continui capovolgimenti di fronte. Non da meno fu Thomas, l’ultimo ad arrendersi nell’incontro del Marassi tra Genoa e Napoli, terminato 4 a 3 per i partenopei. Per lui due gol di rapina e uno con uno stacco imperioso su cross dell’irriducibile Ruotolo. Anche sul terreno del nuovissimo San Nicola si giocò una sfida tra le più belle della ...