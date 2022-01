Udinese-Salernitana, 3-0 a tavolino: anche un punto di penalizzazione, come cambia la classifica (Di martedì 18 gennaio 2022) Arrivano pessime notizie per la Salernitana, già in grossa difficoltà nel campionato di Serie A. Il giudice sportivo ha deciso il 3-0 a favore dei bianconeri, più un punto di penalizzazione alla Salernitana. Per gli stessi motivi, nel turno prenatalizio, non si erano giocate Atalanta-Torino, Bologna-Inter e Fiorentina-Udinese. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021, delibera di applicare alla U.S. Salernitana le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 gennaio 2022) Arrivano pessime notizie per la, già in grossa difficoltà nel campionato di Serie A. Il giudice sportivo ha deciso il 3-0 a favore dei bianconeri, più undialla. Per gli stessi motivi, nel turno prenatalizio, non si erano giocate Atalanta-Torino, Bologna-Inter e Fiorentina-. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021, delibera di applicare alla U.S.le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara ...

