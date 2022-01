Torino, marito e moglie trovati morti in auto a Strambino (Di martedì 18 gennaio 2022) Strambino , 18 gennaio 2022 - marito e moglie trovati morti all'interno di un'auto parcheggiata in una cascina di a Strambino , nel Torinese. Della coppia, lui 71 anni e lei 64, da giorni i parenti ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022), 18 gennaio 2022 -all'interno di un'parcheggiata in una cascina di a, nel Torinese. Della coppia, lui 71 anni e lei 64, da giorni i parenti ...

Advertising

UnioneSarda : #Torino - Cadaveri di marito e moglie in un’auto, per i carabinieri è un omicidio-suicidio - discoradioIT : Torino, marito e moglie trovati morti in casa: si sospetta un omicidio-suicidio - cronaca_news : Strambino (Torino), marito e moglie trovati morti in auto: ipotesi omicidio-suicidio - BambiFetz : @AdrianaSpappa Però scusate, è l'ospedale di Rivoli, bisogna capire! Un po' in tutta la provincia di Torino è noto… - Marco94607833 : RT @Gladys82012839: Unica superstite in una famiglia no-vax di Torino, morto marito, figlio e nonni. Una strage, perché? Per paura di effet… -