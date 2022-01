Tonga | soccorsi aerei bloccati dopo l' eruzione vulcanica | gli aiuti non possono arrivare

Advertising

radio3mondo : E chiudiamo con le impressionanti immagini della cenere sulla pista di Tonga che blocca i soccorsi aerei della Nuov… - messveneto : Tonga, l’isola che non c’è più. L’esplosione del vulcano sottomarino cancella ogni contatto con il resto del mondo:… - AndreaZitani : A Tonga c'è stata un'apocalisse, quando arriveranno i soccorsi troveranno l'inferno... - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: #Tonga: la maggior parte dei danni dello #tsunami di sabato sarebbe concentrata sulla costa ovest dell'isola. Intanto… - CafeGeopolitico : #Tonga: la maggior parte dei danni dello #tsunami di sabato sarebbe concentrata sulla costa ovest dell'isola. Intan… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonga soccorsi

TGCOM

Leggi Anche Erutta vulcano sottomarino: tsunami aAiuti in attesa di partire - Secondo il ministro neozelandese, un aereo C 130 Hercules è in attesa di volare a Nukualofa, la capitale di, ......Problemi anche sul fronte deiinternazionali a causa dei timori del governo che con gli aiuti possa arrivare il Covid, da cui l'arcipelago è stato risparmiato. Il vice capo missione di...Compromessi i cavi sottomarini, gli unici contatti tra il governo neozelandese e le autorità locali sono avvenuti tramite telefono satellitare. Dichiarato lo Stato d'emergenza. Si teme un'emergenza um ...Dopo lo tsunami causato dalla gigantesca esplosione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai avvenuta il 15 gennaio, l'United Nations Office for Tonga dopo l’esplosione del vulcano sottomarin ...