Test visivo | trova l’orsetto gommoso in 5 secondi | impossibile!

Leggi su formatonews

(Di martedì 18 gennaio 2022) Questoè praticamente impossibile risolverlo, primo perchè le immagini sono tutte molto simili eper via del tempo, pochissimo! Come sappiamo isono un modo per far passare del tempo e per rilassare la nostra mente, ma in questo caso ci dobbiamo concentrare un pochino. Dobbiamo infattire un dispettoso orsettoche si nasconde e si confonde con il resto dell’immagine. Ma allo stesso tempo è anche vero che il tempo che viene concesso per intercettarlo è veramente pochissimo, solo 5: impossibileIniziamo con il dire che un orsettoin tutti questi girasoli è praticamente impossibile dare, ed oltre ad avere ...