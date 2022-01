Sul CorSport la mano-grafia di De Ligt: mai nessuno come lui nel rapporto braccio-corpo-pallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Sul Corriere dello Sport, Roberto Beccantini traccia la “mano-grafia” di Matthjis De Ligt. Il difensore della Juventus ha da sempre un rapporto particolare con i falli di mano. “Braccia-corpo-pallone: non si ricorda un rapporto così contiguo, così carnale, così spassionato e passionale. Così didattico, anche. nessuno come la roccia di Leiderdorp”. Tanti gli episodi. Beccantini li mette tutti in ordine, dal primo nel nostro campionato, il famoso Inter-Juve del 6 ottobre 2019, a Roma-Juventus del 9 gennaio, con una breve parentesi senza episodi di rilievo sotto la gestione di Pirlo. “Il protetto di Mino Raiola è alto 1,89 e pesa 89 chili: viene dal calcio totale, “totale” in tutti i sensi e per tutti gli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) Sul Corriere dello Sport, Roberto Beccantini traccia la “” di Matthjis De. Il difensore della Juventus ha da sempre unparticolare con i falli di. “Braccia-: non si ricorda uncosì contiguo, così carnale, così spassionato e passionale. Così didattico, anche.la roccia di Leiderdorp”. Tanti gli episodi. Beccantini li mette tutti in ordine, dal primo nel nostro campionato, il famoso Inter-Juve del 6 ottobre 2019, a Roma-Juventus del 9 gennaio, con una breve parentesi senza episodi di rilievo sotto la gestione di Pirlo. “Il protetto di Mino Raiola è alto 1,89 e pesa 89 chili: viene dal calcio totale, “totale” in tutti i sensi e per tutti gli ...

