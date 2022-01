Salvini | ultimatum a Berlusconi Numeri chiari o un altro candidato

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il Capitano: il nome entro lunedì. L'obiettivo è evitare che il Cav pensi di ritirarsi per poi dare lui le carte di ANTONELLA COPPARI Articolo Quirinale, positivi al Covid non possono votare. Per no ...

Il Capitano: il nome entro lunedì. L'obiettivo è evitare che il Cav pensi di ritirarsi per poi dare lui le carte di ANTONELLA COPPARI Articolo Quirinale, positivi al Covid non possono votare. Per no ...E dunque presto che è tardi, continua a dire Matteoa Silvio Berlusconi. Al punto che siamo quasi aglida parte del leader del Carroccio: 'Aspetto che finisca di fare i suoi conti'. ...Ha fretta di riappropriarsi del boccino che Silvio Berlusconi tiene stretto nella sua mano dal giorno in cui si è proposto come successore di Sergio Mattarella. A meno di una ...Il leader della Lega pressa Berlusconi: "Aspettiamo che finisca di fare i conti". Ed è pronto a lanciare un'altra proposta per il Colle che metterà d'accordo molti ...