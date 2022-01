Roberta Metsola eletta presidente del Parlamento europeo Onorerò Sassoli

Advertising

ilpost : Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo - you_trend : ?? #BREAKING ???? Europarlamento: la maltese Roberta #Metsola (PPE) è eletta presidente con 458 voti - berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con co… - FrankSismos : SUPER PROUD OF OUR EDS ALIMNI! Roberta Metsola è la nuova Presidente del Parlamento Europeo! Consentitemi un brici… - FrancesDiBi : RT @DomaniGiornale: ?? Roberta #Metsola è stata eletta presidente del Parlamento europeo al primo giro, con ben 458 voti: ecco il quadro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Metsola

Dopo vent'anni di presidenze maschili, c'è di nuovo una donna alla guida del Parlamento Europeo. Ed è la più giovane presidente in assoluto:Tedesco Triccas, 43 anni oggi, festeggia nel modo migliore il suo compleanno. L'eurodeputata maltese è stata eletta al primo scrutinio con 458 voti, ottenendo il sostegno della ...Nata a Malta, la candidata del Ppe ha ottenuto al primo turno 458 voti favorevoli, superando le altre due donne in corsa, la svedese Alice Kunkhe (Verdi/Ale) e la spagnola Sira RegoRoberta Metsola, chi è la nuova Presidente del Parlamento Europeo. L’eurodeputata 43enne del Partito popolare europeo è la più giovane presidente dell’Europarlamento. Eletta in primo turno con 458 ...Credeva nel potere dell'Europa. Grazie David". Così la neoeletta presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola, dopo l'annuncio della sua nomina. "Mi sento onorata della responsabilità ...