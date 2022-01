Perchè la burocrazia da covid è una vera emergenza (Di martedì 18 gennaio 2022) Da quando è iniziata la pandemia per le famiglie italiane questo è il momento peggiore. L'esplosione dei contagi dell'ultimo mese, il paese aperto (per fortuna) in ogni suo settore, lo smart working che non c'è... Leggi su today (Di martedì 18 gennaio 2022) Da quando è iniziata la pandemia per le famiglie italiane questo è il momento peggiore. L'esplosione dei contagi dell'ultimo mese, il paese aperto (per fortuna) in ogni suo settore, lo smart working che non c'è...

AlexBazzaro : Non basta affrontare il Covid poi devi combattere le inutili lungaggini e la burocrazia demenziale per testimoniare… - galeazzobignami : Se una persona ha avuto #COVID19 e ha sviluppato anticorpi naturali, ma nel caos sanitario nessuno lo ha certificat… - nicoferlav : RT @DelpapaMax: Ma cazzo: mó tutti a dare la colpa alla 'burocrazia del Covid'. E chi l'ha creata, se non quelli che la denunciano? E perch… - Blackskorpion4 : RT @vitalbaa: A proposito di burocrazia regolatoria da Covid... A cosa servono oggi le zone a colori se, qualunque sia il colore dal bianc… - 300Italia : RT @AlexBazzaro: Non basta affrontare il Covid poi devi combattere le inutili lungaggini e la burocrazia demenziale per testimoniare di ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè burocrazia Quarantena breve, contagi in discesa: asintomatici 'liberati' dopo l'arrivo del picco ... l'Emilia - Romagna, ieri, ha invece ufficializzato lo strumento del test fai - da - te per confermare la negatività, in modo da liberare molti cittadini dalla prigionia della burocrazia. 'La ...

