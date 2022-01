Per la prima volta la curva dei contagi si appiattisce, in Italia come a Bergamo (Di martedì 18 gennaio 2022) La settimana scorsa si era visto ancora un rialzo sensibile dei contagi, sia pure percentualmente minore alle precedenti rilevazioni. In questa settimana epidemiologica, dal’11 al 17 gennaio, si può invece appezzare un primo appiattimento della curva che, se confermato nella prossima e con tutte le cautele del caso, significherà che la crescita di Omicron ha rallentato e che il trend sta invertendo la rotta. A livello nazionale, negli ultimi sette giorni, i contagi certificati da tampone sono stati 1.200.965, in aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 1.142.671). Media giornaliera 171.566 (da 163.238). Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è al 15,85% (da 17,28%). Rapporto positivi/casi testati 58% (da 55%). curva dei contagi: da 2,41 a ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) La settimana scorsa si era visto ancora un rialzo sensibile dei, sia pure percentualmente minore alle precedenti rilevazioni. In questa settimana epidemiologica, dal’11 al 17 gennaio, si può invece appezzare un primo appiattimento dellache, se confermato nella prossima e con tutte le cautele del caso, significherà che la crescita di Omicron ha rallentato e che il trend sta invertendo la rotta. A livello nazionale, negli ultimi sette giorni, icertificati da tampone sono stati 1.200.965, in aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 1.142.671). Media giornaliera 171.566 (da 163.238). Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è al 15,85% (da 17,28%). Rapporto positivi/casi testati 58% (da 55%).dei: da 2,41 a ...

Advertising

Inter : ?? | STAT L’Inter ha tenuto la porta inviolata in cinque partite di fila in @SerieA lontano da San Siro per la pr… - GuidoDeMartini : ?? IL GIORNO DELLA VITTORIA ?? Sarà il 31 marzo, il 15 giugno o prima? ??FINE del GP ??FINE del SGP ??FINE degli obbl… - matteorenzi : Al centrodestra spetta la prima mossa solo perché ha più grandi elettori, non per diritto divino. Se hanno un nome… - ASR_Goalmania : RT @aleoricchio: Una delle maglie della #ASRoma che ricordo bene è quella della stagione 94/95, quando l'@ASICSItalia propose una sorta di… - Roberta_Siro : RT @juvinsight: Confermiamo quanto detto qua sotto: la #Juventus ha l'accordo totale sia con Dusan #Vlahovic sia con l'agente Darko #Ristic… -