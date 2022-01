Omicidio Luca Attanasio | “arrestati killer ambasciatore in Congo”

(Di martedì 18 gennaio 2022) La polizialese ha arrestato i presunti assassini dell’italiano, ucciso nel febbraio 2021, e dell’uomo d’affari, Simba Ngezayo, freddato nel novembre 2020. Lo hanno annunciato le autorità del Nord Kivu in una conferenza stampa a Goma, come riportato su Twitter dal giornalista locale Justin Kabumba. La polizialese afferma che il capo della banda ritenuta responsabile dell’dell’è ancora latitante e ricercato dai servizi di sicurezza. I criminali avrebbero sequestrato l’con l’obiettivo di ottenere un riscatto da un milione di dollari, riporta il giornalista che pubblica anche alcune foto dei presunti assassini. Al momento non c’e’ pero’ la conferma delle autorità centrali ...

Advertising

gian5conti : RT @Open_gol: La notizia è stata diffusa da alcuni giornalisti si Twitter, che hanno postato le immagini dell’arresto - romi_andrio : RT @Open_gol: La notizia è stata diffusa da alcuni giornalisti si Twitter, che hanno postato le immagini dell’arresto - bradt74 : RT @Adnkronos: #LucaAttanasio, arrestati in Congo presunti assassini ambasciatore italiano. #ultimora - Adnkronos : #LucaAttanasio, arrestati in Congo presunti assassini ambasciatore italiano. #ultimora - Dome689 : RT @Open_gol: La notizia è stata diffusa da alcuni giornalisti si Twitter, che hanno postato le immagini dell’arresto -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Luca

Cinque persone sono state arrestate nella Repubblica Democratica del Congo con l'accusa di essere coinvolte nell'dell'ambasciatore italiano,Attanasio , del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista, Mustapha Milambo , caduti in un'imboscata il 22 febbraio del 2021 mentre stavano ...... si tratta di Marco Prato , morto suicida in carcere dopo il suo arresto per l'diVarani. Recentemente ha confessato di essere stata vittima di una truffa amorosa con un uomo che si era ...La polizia congolese ha arrestato i presunti assassini dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso nel febbraio 2021 ... afferma che il capo della banda ritenuta responsabile dell'omicidio ...L'annuncio sarebbe stato dalle autorità locali in una conferenza stampa: la notizia rilanciata su Twitter dai giornali del posto. Manca la conferma ufficiale ...